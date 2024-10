Hurricane Milton’s track has shifted south; what does this mean for Tampa Bay?

Florida Public Radio Emergency Network (FPREN) Storm Center | By Irene Sans

Milton continues to be a powerful category-five hurricane with maximum sustained winds of 160 mph as of 11:00 p.m. ET Tuesday. It was located about 405 miles southwest of Tampa, Florida. It is moving northeast at 12 mph and will continue to travel over the eastern Gulf of Mexico, staying strong before making landfall on the west coast of Florida.

Milton is expected to make landfall very early on Thursday morning or late Wednesday night, at least as a category 3 hurricane. The track has shifted a bit south.

The eyewall replacements have caused the shift in the track. Therefore, Milton is now expected to land south of the Tampa Bay area, which could mean a direct hit for the Sarasota, Bradenton region.

Tampa’s surge lessens with a more southward trend, but it could still be catastrophic, with landfall about 50 miles south.

If this track is verified, Tampa could still be impacted, but the shifts in winds would mean less storm surge for the Bay. This would mean a more severe storm surge for the Southwest coast. This entire area has been under the cone of uncertainty, and we often highlight that the cone is where the eye has a 2 out of 3 chance of passing. Also, at 36 hours out, there could still be about a 60-mile margin of error.

The eye replacement cycles will continue to cause shifts in the track; please stay vigilant and know that if you are on the immediate coast, you should evacuate as soon as possible. This hurricane will be catastrophic.

Drier air will likely be infiltrating the storm from the south, opening up more pockets of rain-free weather for the southern portion of Florida. Still, this drier air will expand the wind field, likely doubling the storm’s size and increasing the winds across most of the Peninsula.

IMPACTS OF MAJOR HURRICANE MILTON

The west coast of Florida – from the Tampa area southward to Southwest Florida. Milton is a very powerful hurricane that will push water onshore for a prolonged time. After Milton makes landfall, the wind shifts, and the strong onshore flow will continue even as Milton bisects the Peninsula.

The deepest water will occur near the immediate coast. The storm surge from Englewood to the Anclote River, including the Tampa Bay area, will be catastrophic. In some spots, it can surpass 13 feet. Across Southwest Florida, the storm surge will range between 4 and 12 feet. Remember that a more south landfall will also cause higher storms more south than originally forecasted.

Milton’s fluctuates, but it will still be very strong.

Milton will approach the West Coast of Florida as a major category hurricane. Please do not let your guard down, as you will hear that this system is weakening. This means it’s coming down on categories, but be sure that this will be a catastrophic storm that will cause extensive damage and, unfortunately, loss of lives. If you are in an evacuation zone, please evacuate immediately.

Inland Central Florida—The winds will be strong, even across inland Central Florida. Wednesday evening through Thursday morning, maximum sustained winds could be at least 90 mph and likely higher than 100 mph with stronger gusts.

Rainfall will be the highest across portions of Central Florida. Through Sunday, the rainfall will range between 8 to 12 inches across Central Florida, with some isolated amounts that could exceed 15 inches.

South Florida— Expect the worst weather between Wednesday evening and Thursday’s first part of the day. Tropical storms force winds between 45 and 60 mph. Remember that if the track keeps shifting south, the higher end of the range will be experienced.

Rain bands could produce gusty winds, and a few tornadoes are possible within the rain bands. Some areas could receive up to 6 inches of rain, and some isolated spots with higher amounts.

North Florida— The East Coast of Florida is under a hurricane warning. This includes the St. John’s River, from Sebastian in Northwood to South Carolina. Storm surges could reach 3 feet in some areas and up to 5 feet in the St. John’s River.

With a more southward trend, rainfall totals have decreased across Northeast Florida. The heaviest amounts will fall south of Duval County. Rain totals between 3 and 5 inches, with the heaviest amounts falling in the southern fridge of North Florida.

3:45pm actualización Milton.

Actualización del martes a las 11 p. m.: La trayectoria de Milton se desplaza hacia el sur; ¿qué significa esto?

Milton sigue siendo un huracán potente de categoría cinco con vientos máximos sostenidos de 160 mph. Se encuentra a unas 405 millas al suroeste de Tampa, Florida. Se mueve hacia el noreste a 12 mph y continuará viajando sobre el este del Golfo de México, manteniéndose fuerte antes de tocar tierra en la costa oeste de Florida.

Se espera que Milton toque tierra muy temprano el jueves por la mañana, al menos como un huracán de categoría 3. La trayectoria se ha desplazado un poco hacia el sur.

Los reemplazos de la pared del ojo han causado este cambio en la trayectoria. Por lo tanto, ahora se espera que Milton toque tierra al sur del área de la Bahía de Tampa, lo que podría significar un impacto directo para la región de Sarasota, Bradenton.

La marejada de Tampa disminuye con una tendencia más al sur, pero aún podría ser catastrófica, con tocar tierra a unas 50 millas al sur.

Si se verifica esta trayectoria, Tampa aún podría verse afectada, pero los cambios en los vientos significarían menos marejadas ciclónicas para la Bahía. Esto significaría una marejada ciclónica más severa para la costa suroeste. Toda esta zona ha estado bajo el cono de incertidumbre, y a menudo destacamos que el cono es donde el ojo tiene una probabilidad de 2 de 3 de pasar. Además, a 36 horas de distancia, todavía podría haber un margen de error de aproximadamente 60 millas.

Los ciclos de reemplazo del ojo seguirán provocando cambios en la trayectoria; manténgase alerta y sepa que si se encuentra en la costa inmediata, debe evacuar lo antes posible. Este huracán será catastrófico.

Es probable que el aire más seco se infiltre en la tormenta desde el sur, abriendo más bolsas de clima sin lluvia para la parte sur de Florida. Aún así, este aire más seco expandirá el campo de viento, probablemente duplicando el tamaño de la tormenta y aumentando los vientos en la mayor parte de la península.

IMPACTOS DEL GRAN HURACÁN MILTON

La costa oeste de Florida, desde el área de Tampa hacia el sur hasta el suroeste de Florida. Milton es un huracán muy poderoso que empujará el agua hacia la costa durante un período prolongado de tiempo. Después de que Milton toque tierra, el viento cambiará y el fuerte flujo terrestre continuará incluso cuando Milton divida la península.

Las aguas más profundas se producirán cerca de la costa inmediata. La marejada ciclónica desde Englewood hasta el río Anclote, incluida la zona de la bahía de Tampa, será catastrófica. En algunos lugares, puede superar los 13 pies. En todo el suroeste de Florida, la marejada ciclónica oscilará entre 4 y 12 pies. Recuerde que si Milton toca tierra más al sur, también provocará marejadas ciclónicas más altas más al sur de lo previsto originalmente.

La de Milton fluctúa, pero seguirá siendo muy fuerte.

Milton se acercará a la costa oeste de Florida como un huracán de categoría mayor. No baje la guardia, ya que escuchará que este sistema se está debilitando. Esto significa que está bajando de categoría, pero tenga la seguridad de que será una tormenta catastrófica que causará daños importantes y, lamentablemente, pérdida de vidas. Si se encuentra en una zona de evacuación, evacúe de inmediato.

Interior de Florida Central: los vientos serán fuertes, incluso en el interior de Florida Central. Desde el miércoles por la noche hasta el jueves por la mañana, los vientos máximos sostenidos podrían ser de al menos 90 mph y probablemente más de 100 mph con ráfagas más fuertes.

Las precipitaciones serán más abundantes en partes de Florida Central. Hasta el domingo, las precipitaciones oscilarán entre 8 y 12 pulgadas en Florida Central, con algunas cantidades aisladas que podrían superar las 15 pulgadas.

Sur de Florida: se espera el peor clima entre el miércoles por la noche y la primera parte del día del jueves. Las tormentas tropicales fuerzan vientos de entre 45 y 60 mph. Recuerde que si la trayectoria sigue cambiando hacia el sur, se experimentará el extremo superior del rango.

Las bandas de lluvia podrían producir vientos racheados y es posible que se produzcan algunos tornados dentro de las bandas de lluvia. Algunas áreas podrían recibir hasta 6 pulgadas de lluvia y algunos puntos aislados con cantidades mayores.

Norte de Florida: la costa este de Florida está bajo advertencia de huracán. Esto incluye el río St. John’s, desde Sebastian en Northwood hasta Carolina del Sur. Las marejadas ciclónicas podrían alcanzar los 3 pies en algunas áreas y hasta 5 pies en el río St. John’s.

Con una tendencia más al sur, los totales de lluvia han disminuido en el noreste de Florida. Las cantidades más fuertes caerán al sur del condado de Duval. Los totales de lluvia estarán entre 3 y 5 pulgadas, y las cantidades más fuertes caerán en la zona sur del norte de Florida.